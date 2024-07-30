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Сегодня, 06:45

Дмитрий Андреев: «Девушка, которая написала заявление на Томпсона, живет с ним в Оренбурге»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о ситуации с полузащитником команды Хорди Томпсоном.

В июне сообщалось, что 19-летний чилиец пытался ударить мать своей подруги Марии Хосефы Нуньес.

«Чем закончилась история с новым скандалом Томпсона на родине? Там немного не так все было, как преподнесли в СМИ. Томпсон вернулся, его девушка тоже приехала. Та, которая на него заявление написала. Другой менталитет, посмотрим, как все будет. Она здесь с ним — может, поженятся и проблемы исчезнут. Она с ним живет в Оренбурге сейчас», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Также спортивный директор клуба отметил, что Томпсон начал набирать кондиции, но произошел небольшой рецидив старой травмы. Сейчас футболист восстанавливается.

В 2023 году Томпсону были предъявлены обвинения в домашнем насилии. Его девушка заявила, что футболист избил ее и пытался задушить в ходе ссоры. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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