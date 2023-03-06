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Дмитрий Андреев: «При переходе Писарского нарисовались третьи лица и что-то вдолбили ему в голову»

Андреев поделился мнением о переходе Писарского в самарские «Крылья Советов»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о переходе нападающего Владимира Писарского (Сычевого) в самарские «Крылья Советов».

«Мы же не девочки, чтобы обижаться. Никакой обиды нет. Это его сугубо личное решение. Мы с ним разговаривали, он сам звонил, советовался, узнавал, что я думаю об этом. Я ему ответил: «Есть здоровая история, а есть агентская, где возьмут деньги и попилят их. Да, ты заработаешь больше. Но когда есть предложения от «Црвены Звезды» и «Зенита», а ты выбираешь другой клуб, это твое решение». Панченко в этой ситуации ни при чем. В этой истории очень сильно напрягает кое-что неправильное, чего не должно быть: на второй день после подписания контракта все вокруг почему-то знают про опцию выкупа, и эта информация уходит не из клуба, плюс нарисовываются какие-то третьи люди, которые не брали его с самого начала, не возились с ним в ФНЛ, не рисковали. Они что-то вдалбливают ему в голову, и он забывает все: кто его растил, как он начинал. В этом весь российский футбольный бизнес», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

27-летний Писарский присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года и провел за самарский клуб 3 матча, забив 2 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-pri-perehode-sy-chevogo-narisovalis-tret-i-litsa-i-chto-to-vdolbili-emu-v-golovu/
Владимир Сычевой (Писарский)
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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