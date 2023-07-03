Спортдиректор «Оренбурга»: «Если Ярошик попросит, то мы постараемся купить нужных игроков»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о возможных трансферах под нового главного тренера.

«Пока мы об этом не общались. Сейчас идут сборы, знакомство с командой. Пока никаких просьб. Сыграем пару матчей, а потом посмотрим. Если Иржи попросит, то, конечно, постараемся купить нужных игроков», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.