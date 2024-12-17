Дмитрий Андреев: «Придет время, Соболев будет забивать за «Зенит»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил игру нападающего Александра Соболева за «Зенит» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я считаю Соболева хорошим нападающим с российским паспортом. Придет время, он будет забивать. Ему, как минимум, надо адаптироваться и привыкнуть к требованиям тренера, поймать эту химию и все будет хорошо. То, что он умеет играть, никаких сомнений», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

27-летний форвард присоединился к «Зениту» 30 августа 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

За 12 матчей в нынешнем сезоне РПЛ Соболев не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.