Сегодня, 11:13
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на видеоролик московского «Динамо» в соцсетях.
Аккаунт бело-голубых выложил в тик-токе фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».
Позже «Оренбург» ответил москвичам, вспомнив про тренера Марцела Личку, за которого бело-голубые заплатили 1 миллион евро.
«Было высказывание со стороны «Динамо» — полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», — сказал Андреев «СЭ».
В ответ на пост «Динамо» пресс-служба «Зенита» упомянула оскорбительный счетчик, который подсчитывает число поражений москвичей — согласно фанатской теории, бело-голубые станут чемпионами России только спустя 3000 поражений.
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16.08.2024