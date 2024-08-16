Андреев — о ролике «Динамо»: «Если к тебе относятся с уважением, то и ты тоже. А если иначе, то реакция соответствующая»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» отреагировал на видеоролик московского «Динамо» в соцсетях.

Аккаунт бело-голубых выложил в тик-токе фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту».

Позже «Оренбург» ответил москвичам, вспомнив про тренера Марцела Личку, за которого бело-голубые заплатили 1 миллион евро.

«Было высказывание со стороны «Динамо» — полетела ответочка. Я думаю, это нормально. Если к тебе относятся с уважением, то и ты с уважением. А если к тебе относятся как-то иначе, то реакция соответствующая. Так что это обычная ответочка», — сказал Андреев «СЭ».

В ответ на пост «Динамо» пресс-служба «Зенита» упомянула оскорбительный счетчик, который подсчитывает число поражений москвичей — согласно фанатской теории, бело-голубые станут чемпионами России только спустя 3000 поражений.