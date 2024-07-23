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Сегодня, 15:36

Дмитрий Андреев — о переходе Флорентина в «Велес»: «Сомневаюсь, что у них есть такие деньги»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Габриэля Флорентина.

Ранее сообщалось, что аргентинский клуб «Велес» планирует выкупить Флорентина за 3 миллиона долларов.

«Велес» нам никакое предложение по Флорентину не отправлял. Сомневаюсь, что у этого клуба есть такие деньги на трансфер. Если бы «Бока» или «Расинг» написали, то я бы еще подумал. Но мы никого не планируем продавать», — приводит слова Андреева Sport24.

25-летний Флорентин играет за «Оренбург» с лета 2022 года. За это время он провел 55 матчей, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Габриэль Флорентин
Дмитрий Андреев
ФК Велес
ФК Оренбург
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