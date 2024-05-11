Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «После сезона Томпсону надо будет вернуться на родину»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что летом полузащитник команды Хорди Томпсон отправится в Чили решать вопросы с судом.

«Томпсону надо будет вернуться на родину, чтобы отметиться. Нет ли опасений, что он не вернется? Мы этого не знаем, посмотрим. Агент 17 мая прилетит, все обговорим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» выкупил права на 19-летнего футболиста у «Коло-Коло». Однако еще не закрыта ситуация с обвинениями в адрес игрока в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки.

В текущем сезоне Томпсон провел за «Оренбург» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.