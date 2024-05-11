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11 мая, 23:25

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «После сезона Томпсону надо будет вернуться на родину»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что летом полузащитник команды Хорди Томпсон отправится в Чили решать вопросы с судом.

«Томпсону надо будет вернуться на родину, чтобы отметиться. Нет ли опасений, что он не вернется? Мы этого не знаем, посмотрим. Агент 17 мая прилетит, все обговорим», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» выкупил права на 19-летнего футболиста у «Коло-Коло». Однако еще не закрыта ситуация с обвинениями в адрес игрока в домашнем насилии со стороны его бывшей девушки.

В текущем сезоне Томпсон провел за «Оренбург» 11 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
Хорди Томпсон
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