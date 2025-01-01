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Сегодня, 19:11

Дмитрий Андреев: «Желаю «Оренбургу» сохраниться в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, как отпраздновал Новый год.

«Отпраздновал в кругу семьи, — цитирует Андреева «РБ Спорт». — Традиционно, душевно. Со всеми родственниками увиделись, повспоминали. Ничего не загадывал. Пусть сын и дочка загадывают. Мы же будем работать — все будет хорошо. Что бы пожелал «Оренбургу» в 2025 году? «Оренбургу» пожелаю сохраниться в РПЛ. Российскому футболу — вернуться на международную арену».

Андреев покинул «Оренбург» по ходу нынешнего сезона, после того как был отстранен Российским футбольным союзом (РФС) от футбольной деятельности на год за оскорбление судей.

«Оренбург» после 18 туров чемпионата России занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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