В «Оренбурге» сообщили об уходе Гойковича: «Продления контракта не будет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб не будет продлевать сотрудничество с защитником Ренато Гойковичем.

«Неоднократно в СМИ писали про то, что Ренато Гойкович уходит из «Оренбурга» этим летом. Так и есть — продления контракта футболиста не будет», — приводит слова Андреева Sport24.

В сезоне-2023/2428-летний футболист провел 21 матч в составе «Оренбурга» и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Срок действия контракта боснийца рассчитан до 30 июня 2024 года.