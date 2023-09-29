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РПЛ

29 сентября, 23:52

Спортивный директор «Оренбурга»: «Возможно, придумаем мем про Деограсию и Густаво Фринга»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о сходстве главного тренера команды Давида Деограсии и героя сериала «Во все тяжкие» Густаво Фринга.

«Многие говорят об их сходстве, оно действительно есть, — цитирует Андреева «РБ Спорт». — Посмотрим может, какой-то мем придумаем. Как реагирует сам Деограсия? Мы с ним не разговаривали на эту тему. Я, если честно, сериал не смотрел, видел только картинки, на которых их сравнивают».

После 13 туров РПЛ «Оренбург» занимает 13 место в турнирной таблице. В 10-м туре команда Деограсии сыграет дома с «Зенитом».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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