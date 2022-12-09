Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Сычевой уйдет у нас есть план Б»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что будет делать клуб в случае ухода нападающего Владимира Сычевого.

«Уйдет ли Сычевой? Ничего не знаю, мы об этом не думаем. Но у нас есть план Б. Воробьев, Обухов вернулся, Оганесян, Гурциев, Мансилья и Марин. Все могут спокойно сыграть в центре нападения. Мы не паникуем вообще. Спокойно работаем сейчас, думаем над усилением команды», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сычевой сыграл за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Действующее соглашение 26-летнего форварда с командой рассчитано до декабря 2024 года.