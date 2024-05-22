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Сегодня, 17:42

Баранник: «Джикия — не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив»

Владислав Корегин
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник оценил возможное подписание клубом защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Это [приход Джикии в «Локомотив»] может стать таким, «эффектом Дзюбы», где первое время, наверное, будет положительный эффект. Ну а так, если в долгую рассматривать, то, наверное, это не тот игрок, который сможет усилить «Локомотив». Мы его давно не видели сложно говорить о его форме. Но мне кажется, что задачи «Локомотива» не совпадают с покупкой таких игроков, как Джикия. Тут все-таки команда на перспективу, на рост. Это мое мнение, при всем уважении к Джикии», — цитирует Баранника Vprognoze.ru.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: Vprognoze.ru
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Баранник
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