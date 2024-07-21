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Сегодня, 16:06

Баранник: «Дзюба вытащил «Локомотив» за уши в сезоне РПЛ-2022/23»

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Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал выступления форварда Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Первый свой сезон, когда Дзюба только пришел в «Локомотив», Артем практически вытащил команду за уши. После этого от него уже ожидали чего-то подобного и дальше. Но тут понятно, что у Артема на первых порах в «Локомотиве» была запредельная мотивация. Ему хотелось всем доказать, что он не списанный материал. Это еще совпало с тем положением, в котором на тот момент находились железнодорожники.

Дзюба здорово тогда помог «Локомотиву», но очень сложно ожидать, что сейчас Артем может в одиночку может тащить за собой команду. Он может решать определенные эпизоды, это однозначно. Мне кажется, что в минувшем сезоне вся команда «Локомотив» не была той боевой единицей, которая была необходима для того, чтобы Дзюба мог в полной мере себя проявить», — цитирует Баранника Legalbet.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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