Баранник: «Многие клубы РПЛ хотели бы видеть Дзюбу в своих рядах»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» и «Локомотива» Дмитрий Баранник считает, что многие клубы РПЛ хотели бы подписать контракт с 35-летним нападающим Артемом Дзюбой.

«Очень сложно рассуждать о будущем Дзюбы и ответить на вопрос, может ли он рассчитывать на предложение от клубов РПЛ, потому что Артем сейчас сам сидит на всей информации, которая касается продолжения его карьеры.

Но тот факт, что многие клубы премьер-лиги хотели бы видеть его в своих рядах — это бесспорно. Но тут уже встает вопрос того, что Дзюба хочет сам. И насколько заинтересованные в его услугах команды смогут конкурировать в финансовой стороне вопроса с тем, что, например, ему могут предложить в Китае», — цитирует Legalbet Баранника.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».