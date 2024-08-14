Баранник: «Дркушич способен посадить Эраковича на лавку»

Бывший тренер-селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник прокомментировал трансфер словенского защитника Вани Дркушича из «Сочи» в петербургскую команду.

«Если «Зенит» берет такого футболиста, наверное, они видят в нем перспективу — он им нужен. Клуб знает, что они могут доводить игроков до определенного уровня и потом продавать их за хорошие деньги. В «Зените» знают, как растить футболистов, чтобы они доходили до европейского класса.

Не присядет ли он на лавку из-за огромного количества игроков в команде? Об этом уже много писали и говорили, но мы видим, те покупки, которые они совершают, на 90 процентов себя оправдывают. С иностранцами они точно удачные. По Эраковичу возникают только вопросы. Он не является сильным защитником, поэтому Дркушич способен посадить его на лавку. Уверен, что он может побороться за место в основе с ним», — приводит слова Баранника Legalbet.

«Зенит» подписал пятилетний контракт с Дркушичем. В сезоне-2023/24 защитник сыграл 24 матча за «Сочи» и забил два мяча. В текущем сезоне словенец не провел ни одной игры в первой лиге.