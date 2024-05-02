Дмитрий Баранник: «Зенит» справится с трудной ситуацией»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Баранник выразил мнение, что сине-бело-голубые станут чемпионами России, несмотря на кризис.

Петербуржцы проиграли два матча подряд в чемпионате — «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Сейчас «Зенит» делит первое место с «Краснодаром», на три очка от них отстает «Динамо».

«Станет «Зенит» чемпионом, конечно, станет. А, кто еще станет? Больше некому. Думаю, «Зенит» еще и кубок в этом году возьмет. Найдется винтик, который не крутился, но закрутится, и все заработает, как раньше. «Зенит» справится с этой трудной ситуацией, как справлялся ранее с другими — с тем же Венделом, до этого с Дзюбой. Они найдут рычаги», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».