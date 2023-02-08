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Сегодня, 21:11

Дмитрий Баранник: «Менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о переходе нападающего Артема Дзюбы в московский клуб.

«Для Дзюбы это прекрасный вариант. Наверное, лучший, какой он мог найти. Все-таки «Локомотив» — большой клуб, который сейчас находится не на том месте, где должен. Есть все возможности только для позитива. Хуже уже не будет. Есть большие шансы, что с помощью Дзюбы «Локомотив» исправит турнирное положение.

Я считаю, что менеджмент «Локомотива» провернул очень хорошую сделку. У Дзюбы огромные амбиции. Он возвращается не для того, чтобы отбывать номер. Если Дзюба будет без травм и здоров, думаю, что он был бы подспорьем для любой российской команды. Может быть, за исключением «Зенита» и «Спартака», — приводит «РБ Спорт» слова Баранника.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Его соглашение с московским клубом рассчитано до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-barannik-menedzhment-lokomotiva-provernul-ochen-horoshuyu-sdelku-s-dzyuboj/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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