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Сегодня, 20:18

Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Кто бы не хотел уйти в ПСЖ? Малком — один из лучших игроков нашего чемпионата. Подписал с «Зенитом» длительный контракт. Для меня неожиданностью стала новость об интересе «ПСЖ» к нему. Но в нашей жизни бывают всякие неожиданности. «ПСЖ» — один из ведущих клубов мира на данный момент. Если Малком хочет уйти, то надо его отпускать. Но отпускать на благоприятных условиях для клуба. Это и в плане финансов. И может кого-то придется взять на замену», — приводит слова Баранника «Спорт День за Днем».

Ранее «СЭ» сообщал, что «ПСЖ» не сможет взять в аренду Малкома.

25-летний бразилец играет за «Зенит» с 2019 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/barannik-esli-malkom-khochet-uyti-iz-zenita-nado-ego-otpuskat
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Дмитрий Баранник
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