Баринов о возможном переходе в Испанию: «Все вопросы к агенту»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о возможном переходе в Испанию.

— Ходят слухи про Испанию. Что ты знаешь про «Алавес»?

— Много что. Все вопросы к моему агенту.

9 июня стало известно, что «Алавес» интересуется 27-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Франции, Испании и Турции, а железнодорожники готовы продать футболиста.