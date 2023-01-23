Барков: «Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК»

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков, который ранее выступал за таджикистанский «Истиклол», поделился мнением об уровне азиатских команд.

«В Кубке АФК я играл с командами Индии и Филиппин. Какое бы место они занимали в российском футболе? Точно показали бы неплохо себя в Первой лиги. Про премьер-лигу сказать сложнее, но в целом очень сложно сравнивать. Совершенно другой менталитет футбола. Тоже играют, но все немного отличается от того, что мы представляем в футболе и в наших лигах. Наверное, большую роль играют климат и погода даже в стиле футбола. В целом, конечно, уровень футбола там заметно отличается. Стадион «Балтики» в 10 раз лучше, чем у участников плей-офф Кубка АФК — второго по значимости клубного турнира Азии. Зато там очень страстно болеют. На всех домашних матчах в Душанбе у нас был полный стадион, который вмещает 23 тысяч человек. Причм финал, куда мы прошли, тоже проходил у нас», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.