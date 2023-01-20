Дмитрий Белоруков: «Зачем нам столько легионеров без еврокубков?»

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Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Дмитрий Белоруков высказался о ситуации с отъездом легионеров из РПЛ.
«Уровень РПЛ снижается. Мы уже говорили, что если наши клубы не участвуют в еврокубках, то зачем нам столько легионеров? Давайте дадим шанс молодым игрокам раз от этого вряд ли что-то изменится. Я выступаю за то, чтобы иностранцев было меньше.
Думаю, изоляция российского футбола надолго. Поэтому и нет смысла тратить денег на иностранцев. Либо скажите, когда нас вернут — тогда можно думать. А если неизвестно — нужно вкладываться в своих», — сказал Белоруков «РБ Спорт».
Летом ФИФА разрешила легионерам и иностранным тренерам в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования