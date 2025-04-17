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17 апреля, 18:32

Бивол поздравил «Зенит» со столетием клуба: «Желаю как можно больше побед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Боксер Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с празднованием столетия клуба.

Клуб из Санкт-Петербурга празднует столетие в 2025 году.

— Во-первых, поздравляю! Всем болельщикам желаю как можно больше интересных матчей с победой любимой команды. «Зениту» желаю как можно больше успешных игроков, как можно больше побед, зрителей на стадионе, чтобы он всегда ставил рекорды. «Зениту» — победы! Только вперед! — говорится в сообщении.

«Зенит» после 24 туров с 50 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: ФК «Зенит»
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Дмитрий Бивол
Бокс
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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