Гендиректор «Химок» Брехов о бойкоте игроков: «Ситуация не вышла из-под контроля»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о потере контроля над игроками команды после продолжительных задержек по зарплате и отставки тренера Франка Артиги.

— У вас нет ощущения, что руководство клуба потеряло контроль над игроками с учетом того, что пришлось президенту лиги решать вопрос?

— Мы прилагали большие усилия, чтобы держать ситуацию под контролем, но, к сожалению, не все в жизни зависит от нас. Ситуация не вышла из-под контроля. Футболисты тренируются и планируют участвовать в игре. Спасибо президенту лиги за оказанное содействие. «Химки» в любом случае получили бы деньги от лиги, но сейчас они помогут нам сгладить острые моменты. При этом руководство клуба также не отказывается от своих обязательств. Наша общая цель — пережить трудный период и продолжить поступательное развитие, такое желание есть не только у Лиги, но у учредителей ФК «Химки». Сложности, уверен, останутся в прошлом.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.