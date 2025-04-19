Гендиректор «Химок» Брехов — о матче с «Зенитом»: «Не представляю, что дубль играл бы два матча за двое суток»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии дубля команды в матче 25-го тура РПЛ против «Зенита».

— На матч с «Зенитом» мог поехать дубль...

— Поедет основа.

— А как вы представляли, что команде пришлось бы провести две игры чуть более чем за двое суток?

— Не представляю такого.

— Насколько вероятно, что если бы президент лиги Алаев не провел встречу с игрокам, то в Санкт-Петербург бы полетела вторая команда?

— Футбол, как известно, не приемлет сослагательного наклонения. Давайте исходить из реальных, а не предполагаемых событий.

Матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки» пройдет в воскресенье, 20 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало — 16.30 по московскому времени.