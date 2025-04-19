Гендиректор «Химок» Брехов: «Средства, поступающие от РПЛ, могут быть израсходованы только на зарплату»

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о введении в клубе внешнего управления.

— В клубе введено внешнее управление РПЛ. Что это означает?

— Что будут предприняты некоторые шаги извне, которые помогут нам решить часть проблем. В настоящий момент есть понимание, что средства, поступающие от лиги, могут быть израсходованы только на зарплату игроков. В остальном клуб был и останется самостоятельным хозяйствующим субъектом, отдельным юридическим лицом со своим составом сотрудников.

Подмосковный клуб после 24 матчей РПЛ набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.