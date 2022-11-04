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Сегодня, 19:40

Булыкин: «Все считают «Урал» фаворитом в игре с «Локомотивом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал прогноз на предстоящий матч московской команды в рамках 16-го тура РПЛ против «Урала».

«Думаю, что все считают «Урал» фаворитом. Они играют дома, у них хорошая серия, а у «Локомотива» — наоборот. Игра в два часа дня по московскому времени тоже накладывает свой отпечаток.

Считаю, что «Локомотив» поборется, у них есть шансы. Думаю, что шансы 50 на 50. Все будет зависеть от игроков «Локомотива», как они настроятся на эту игру и будут ли они допускать ошибки. Конечно, фаворит на бумаге — «Урал», у них есть хорошие шансы на успех, «Локомотиву» нужны очки, они приложат все усилия для победы, это будет их мотивировать.

Не исключу, что «Локомотив» сможет победить, должно же это когда-то произойти, иначе он может скатиться на самое дно турнирной таблицы», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Матч «Урал» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало игры — в 14:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-vse-schitayut-ural-favoritom-v-igre-s-lokomotivom/
Дмитрий Булыкин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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