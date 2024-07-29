Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:55

Булыкин — о будущем Дзюбы и Джикии: «Могут усилить команды РПЛ»

Семен Волков
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил перспективы Артема Дзюбы и Георгия Джикии усилить клубы РПЛ.

— Артем Дзюба до сих пор без клуба. Способен ли он еще усилить какую-то команду РПЛ?

— И Дзюба, и Джикия могут усилить команды РПЛ. Как минимум передать опыт, мастерство. Показать молодым, что такое футбол. Настроить их, быть лидерами как в раздевалке, так и на поле. В этом плане они могут где-то в РПЛ появиться.

Как я уже сказал, вопрос только в их финансовых запросах. Если они небольшие, то любой клуб ниже восьмого места с удовольствием их возьмет к себе. Даже если не для игры в основе, а для конкуренции на тренировках и для выходов в тяжелые моменты. Они всегда помогут.

Эсекиэль Барко. «Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
Обсудить
Читайте также
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Худрук церемонии открытия Олимпиады отреагировал на критику
Мэр Парижа осталась довольна церемонией открытия Олимпиады-2024
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд Казань – Адлер
После схода с рельсов поезда в Волгоградской области госпитализированы 20 человек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Булыкин — о «Спартаке» Станковича: «Должны бороться за тройку»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным
Защитник ЦСКА Гайич: «Николич отличный тренер, с ним хорошо работать»
Дюпин поделился мнением о матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Роша о будущем в ЦСКА: «У меня есть трудовое соглашение с клубом, не думаю о других вариантах»
Ориньо считает спорным эпизод с отмененным голом в матче «Химки» — «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев считает старт команды в РПЛ удовлетворительным

В «Пари НН» рассказали, что бюджет клуба вырос по сравнению с прошлым сезоном