Булыкин — о будущем Дзюбы и Джикии: «Могут усилить команды РПЛ»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил перспективы Артема Дзюбы и Георгия Джикии усилить клубы РПЛ.

— Артем Дзюба до сих пор без клуба. Способен ли он еще усилить какую-то команду РПЛ?

— И Дзюба, и Джикия могут усилить команды РПЛ. Как минимум передать опыт, мастерство. Показать молодым, что такое футбол. Настроить их, быть лидерами как в раздевалке, так и на поле. В этом плане они могут где-то в РПЛ появиться.

Как я уже сказал, вопрос только в их финансовых запросах. Если они небольшие, то любой клуб ниже восьмого места с удовольствием их возьмет к себе. Даже если не для игры в основе, а для конкуренции на тренировках и для выходов в тяжелые моменты. Они всегда помогут.

35-летний Дзюба и 30-летний Джикия являются свободными агентами.