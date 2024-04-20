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Сегодня, 16:50

Булыкин — о ничьей «Локомотива»: «Обидно, что команда упустила такой шанс оказаться в тройке»

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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче между «Рубином» и железнодорожниками (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Обидно, что команда упустил такой шанс оказаться в тройке. Теперь команде будет еще сложнее, и нужно будет набирать очки в следующих матчах. Жаль, что упустили такую хорошую возможность», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.

(Денис Сафронов)

Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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