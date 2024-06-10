Булыкин — о Воробьеве в «Локомотиве»: «Свой шанс в основе получит»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о трансфере нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

«Локомотив» взвесил все за и против, когда совершал данный трансфер. Думаю, что Дмитрий свой шанс в основе получит. Но будет ли часто выходить основным, сказать сложно. У команды очень сильная атакующая линия: и Глушенков, и Пиняев есть. У команды всегда стоят высокие цели, и в следующем сезоне будет борьба за тройку и кубок, поэтому усиления нужны. Думаю, еще пару приобретений будет сделано. А говорить о том, удачный трансфер или нет, можно будет говорить спустя какое время, ближе к зимнему перерыву. Сейчас просто сложно говорить, заиграет у нас этот футболист или нет. Было очень много трансферов со знаком минус и много примеров со знаком плюс», — сказал Булыкин «СЭ».

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

(Денис Сафронов)