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Сегодня, 17:40

Булыкин — о шансах «Спартака» стать чемпионом: «Очень маловероятно»

Семен Волков
корреспондент отдела футбола
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в интервью «СЭ» оценил шансы московского «Спартака» занять первое место в этом сезоне РПЛ.

— Реально ли «Спартаку» взять золото в этом сезоне?

— Очень маловероятно. Учитывая прошлый чемпионат, а также то, какой сейчас «Зенит». Питер был в прошлом сезоне не очень, но все равно стал чемпионом. А в этом сезоне, я думаю, он будет хорош. «Спартаку» будет тяжело противостоять «Зениту» и вообще всем в РПЛ — и стать чемпионом. Особенно после первой игры с «Оренбургом».

Эсекиэль Барко. «Если Барко будет так забивать в каждом туре, то это супертрансфер». Булыкин — о Чалове, Глушенкове и интриге в РПЛ

В третьем туре РПЛ «Спартак» примет «Крылья Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.

Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
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