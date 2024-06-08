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Сегодня, 16:40

Булыкин: «Хотел бы видеть Александра Кержакова в РПЛ»

Руслан Минаев
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что хотел бы видеть Александра Кержакова в РПЛ.

«Вот Кержакова хотелось бы видеть тренером в российском чемпионате. Он игрок с большой буквы, внес огромную лепту в развитие нашего футбола. Я не думаю, что известные в прошлом российские футболисты так уж безнадежны в роли тренеров, как об этом думают. При правильной постановке дела, отношении к ним в клубах они способны расти и прогрессировать не хуже иностранных специалистов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Кержаков возглавил «Кайрат» 29 мая 2024 года. После десяти туров команда идет на втором месте в таблице премьер-лиги с 18 очками.

Источник: РБ Спорт
Александр Кержаков
Дмитрий Булыкин
РПЛ
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