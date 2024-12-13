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13 декабря, 23:00

Булыкин: «Болеть за «Локомотив» приятно — там играет много россиян»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре железнодорожников в текущем сезоне РПЛ.

«Я уже могу сказать, что «Локомотив» мне точно нравится. У парней горят глаза, они стараются играть в хороший футбол. Особенно учитывая перестановки, которые были в «Локомотиве» и новую клубную стратегию, которая начала работать только недавно и уже может давать результат. А болеть за наших парней всегда приятно, это вам любой болельщик подтвердит. Всегда приятно поддерживать команду, где в основе играют почти все россияне. Это не сравнить с командой, где практически одни легионеры. Такой подход к делу приносит пользу российскому футболу, ведь ребята развиваются. Это плюс и для сборной, ведь растет талантливая молодежь», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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