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Сегодня, 17:12

Булыкин: «Видно, что игроки «Спартака» получают удовольствие от работы со Слишковичем»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от работы исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича.

«Сейчас Слишкович показывает хорошую работу со «Спартаком», видно, что все футболисты получают удовольствие от работы с ним. Кажется, он готов к самостоятельной работе, но решать руководству в конце сезона. Он точно должен быть одним из претендентов», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Следующий матч «Спартак» проведет в воскресенье, 5 мая, с «Пари НН». Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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