Булыкин назвал неожиданной отставку Федотова из ЦСКА

Сегодня, 19:55
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением об отставки главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
«Это неожиданно, но, зная Бабаева и Гинера, я понимаю, что люди разбираются в футболе и хотят хороших результатов.
Результат исходит от качества игры. Может, руководству не понравился ни результат, ни игра в большинстве матчей», — цитирует Булыкина «Евро Футбол».
Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и потерпели 19 поражений. В сезоне-2023/24 московский клуб занял шестое место в чемпионате России.