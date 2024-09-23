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Сегодня, 06:35

Булыкин: «Желаю Тюкавину, чтобы он поехал в какой-нибудь хороший европейский чемпионат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин после ничьей бело-голубых со «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ пожелал Константину Тюкавину, оформившему дубль, перебраться в европейский чемпионат.

«Второй гол хорошо получился, конечно. Костя пробрался через лес ног и забил. Желаю Тюкавину, чтобы он поехал в какой-нибудь хороший европейский чемпионат и показал себя еще и там. Мне очень хочется, чтобы как можно больше наших футболистов попробовали свои силы на международной арене, посмотрели, как там играют. Потому что это совершенно разные вещи, как у нас устроен футбол у нас и как в Европе», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В этом сезоне 22-летний Тюкавин забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 10 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Динамо (Москва)

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