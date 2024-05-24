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Сегодня, 03:17

Булыкин: «Если Галицкий видит Мусаева у руля команды, то его даже Клопп с Моуринью не подвинут в «Краснодаре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Краснодару» на пост главного тренера нужно пригласить именитого иностранца.

«Тут надо понимать, с кем у Галицкого хорошее взаимопонимание. Если он видит Мусаева у руля команды, то его даже Клопп с Моуринью не подвинут в «Краснодаре». В этом сезоне Мусаев, наверное, не отвечает за результат, но если и в следующем его не будет, то его поменяют. Галицкий долго думать не будет.

Будет приличный шорт-лист из тренеров. Может позовет Моуринью, Клоппа, Тен Хага, кто там еще освобождается? Это, конечно, нереально, но есть специалисты, которые могут привнести что-то новое в «Краснодар». Я бы поставил иностранца с именем, который уже выигрывал что-то в своей карьере. Для такого специалиста это будет новый вызов, он взглянет по-другому на наш футбол. Если Галицкий хочет развивать свой клуб, можно пригласить кого-то из этих трех специалистов», — цитирует Legalbet Булыкина.

Источник: https://legalbet.ru/news/bulikin-esli-galitckij-vidit-musaeva-u-rulya-krasnodara/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Галицкий
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