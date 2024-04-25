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Сегодня, 02:24

Булыкин: «Дзюба и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне.

«Говорить, что Артем постарел, неправильно. Да, обсуждают, как он сдал в скорости. Послушайте, Дзюба никогда и не был бегунком, даже в молодости. Но он прекрасно справляется со своими задачами. Он и в 40 лет спокойно будет замыкать прострелы головой, приносить пользу и бороться в штрафной.

Умения развернуть защитника, выиграть единоборство и затолкать мяч в ворота у него никуда не делись. Эти сильные качества не пропадут даже с возрастом. Да и конкурентов у Дзюбы в «Локо» почти нет. Для меня оптимальная связка в атаке железнодорожников: Сергей Пиняев – Максим Глушенков. Но Дзюба способен выходить на замену, если игра не складывается, и добавить агрессии и напора», – цитирует RT Булыкина.

В этом сезоне 35-летний Дзюба забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1304431-bulykin-dzyuba-goly-golova
Артем Дзюба
Дмитрий Булыкин
Футбол
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