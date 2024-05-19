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Сегодня, 04:56

Булыкин: «У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в европейский клуб.

«Есть ли у Глушенкова европейские перспективы? У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России все-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», — цитирует Legalbet Булыкина.

В этом сезоне Глушенков провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и сделал 13 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/bulikin-u-mnogih-rossijskih-igrokov-est-variant-uehat-v/
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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