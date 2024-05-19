Булыкин: «У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в европейский клуб.

«Есть ли у Глушенкова европейские перспективы? У многих российских футболистов есть вариант уехать в Европу, но никто не хочет менять быт, идти на понижение зарплаты. В России все-таки зарплаты иногда выше, чем в Европе. Там же на каждой тренировке нужно доказывать. Многие этого боятся и предпочитают оставаться в России. Зачем ехать туда, если и здесь неплохо кормят? Прогрессировать выбирают те, кто хочет международной карьеры и новых вызовов в сильном чемпионате», — цитирует Legalbet Булыкина.

В этом сезоне Глушенков провел 27 матчей в РПЛ, забил 6 мячей и сделал 13 результативных передач.