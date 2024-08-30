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Сегодня, 02:23

Булыкин: «Не обязательно покупать легионеров, которые тормозят развитие команд и всей РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил, что другим командам стоит брать пример с железнодорожников, у которых играет всего один легионер в стартовом составе.

«В отличие от «Спартака», «Зенита», «Динамо» и «Краснодара» в основе «Локомотива» играет всего один иностранец. Хотелось бы, чтобы на примере «железнодорожников» в других клубах поняли, что можно с российскими молодыми футболистами добиваться хороших результатов в чемпионате РПЛ. И не обязательно для этого нужно покупать легионеров, которые тормозят развитие команд и всей РПЛ», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

«Локомотив» после 6 туров с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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