Булыкин: «Не обязательно покупать легионеров, которые тормозят развитие команд и всей РПЛ»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отметил, что другим командам стоит брать пример с железнодорожников, у которых играет всего один легионер в стартовом составе.

«В отличие от «Спартака», «Зенита», «Динамо» и «Краснодара» в основе «Локомотива» играет всего один иностранец. Хотелось бы, чтобы на примере «железнодорожников» в других клубах поняли, что можно с российскими молодыми футболистами добиваться хороших результатов в чемпионате РПЛ. И не обязательно для этого нужно покупать легионеров, которые тормозят развитие команд и всей РПЛ», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

«Локомотив» после 6 туров с 15 очками занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ.