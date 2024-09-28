Булыкин: «Какая от Пьянича будет польза увидим уже ближе к зимней паузе»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Думаю, что в клубе смогут объяснить, зачем они брали 34-летнего футболиста и что он может принести команде. А какая от него будет польза увидим уже ближе к зимней паузе», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.