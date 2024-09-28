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Сегодня, 06:36

Булыкин: «Какая от Пьянича будет польза увидим уже ближе к зимней паузе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход боснийского полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.

«Думаю, что в клубе смогут объяснить, зачем они брали 34-летнего футболиста и что он может принести команде. А какая от него будет польза увидим уже ближе к зимней паузе», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Московский клуб объявил о переходе полузащитника 26 сентября. Контракт 34-летнего боснийца рассчитан на год с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать под 15-м номером.

Миралем Пьянич. РПЛ учредила «Пивной кубок» в честь трансфера Пьянича в ЦСКА
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11985585-bulykin-kakaya-polza-budet-ot-pyanicha-uznaem-blizhe-k-zimnej-pauze.html
Дмитрий Булыкин
Миралем Пьянич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)

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