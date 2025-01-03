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Сегодня, 07:21

Булыкин: «Личку надо оставлять. У «Динамо» ничего не потеряно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что «Динамо» нужно оставить Марцела Личку на посту главного тренера.

«Личку надо оставлять. У «Динамо» ничего не потеряно. В прошлом сезоне они могли стать чемпионами, хотя было очень много критики. В этом розыгрыше чемпионата тоже много критики, но шансы на чемпионство еще не потеряны. Все зависит от того, как «Динамо» подготовится ко второй части чемпионата.

В прошлом сезоне с ним команда заняла третье место, сейчас «Динамо» тоже борется за медали. Может, бело-голубые станут чемпионами, мы же не знаем. У «Динамо» не все потеряно, хоть и есть проблемы в защите, в середине поля. У всех команд РПЛ есть проблемы, даже у «Зенита», который укомплектован двумя составами. Хочется, чтобы в этом сезоне была такая же чемпионская гонка, как и в прошлом», — цитирует «РБ Спорт» Булыкина.

В этом сезоне «Динамо» в 18 турах набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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