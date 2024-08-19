Булыкин: «Спартак» быстро сумел найти свою игру после первого поражения от «Оренбурга»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал старт московского «Спартака» в сезоне-2024/25.

«Да, «Спартак» быстро сумел найти свою игру после первого поражения от «Оренбурга», но соперниками были команды, которых нужно обыгрывать. А сейчас как раз посмотрим, как «Спартак» себя чувствует и насколько готов биться за высокие места с «Зенитом» и другими командами. Это будет для них проверкой после хороших игр, но со средними соперниками», — цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

«Спартак» в первых пяти турах РПЛ набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.