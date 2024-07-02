Дмитрий Булыкин: «Если «Локомотив» хочет биться за первое место, то трансфера два-три мы еще увидим»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из московского клуба полузащитника Антона Миранчука.

«Не думаю, что это выглядит как попытка распрощаться с чемпионскими амбициями. Я вижу это как попытку разгрузить платежную ведомость и омоложение команды. Я не знаю ближайшие кадры, их знает только тренер. Но если «Локомотив» хочет биться за первое место, то трансфера два-три мы еще увидим. То, что команда продаёт игроков, это в целом неплохо. Мне понравилось, что «Зенит» стал обращать внимание на россиян и приобретать их. Думаю, «Локомотив» ещепокажет себя на трансферном рынке и может ставить перед собой высокие задачи — в команде собраны хорошие футболисты», — цитирует Metaratings.ru Булыкина.

В понедельник, 1 июля, «Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.