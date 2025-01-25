Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 01:28

Булыкин: «От перехода Селихова в «Химки» всем будет хорошо — и футболисту, и клубу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего вратаря «Спартака» Александра Селихова в «Химки».

«От этого перехода всем будет хорошо — и футболисту, и клубу. Это неплохой игрок, выступал на высоком уровне. Селихов еще способен себя проявить. Если клуб даст невысокую зарплату, то ничем не рискует. Селихов выше уровня «Химок», но это надо ещё доказать. Самое тяжелое — поиграть не на своем уровне. Но зато потом можно вернуться на свой, всем доказать и перейти куда-то в лучший клуб. Если у человека есть мотивация и желание, то он это сделает. Не знаю, что о себе думает Селихов. Может, он уже не хочет возвращаться, а хочет закончить. Это вратарь высокого уровня, но он не может поймать стабильность и поменьше травмироваться», — цитирует Legalbet Булыкина.

Селихов играл за «Спартак» с 2017 года, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также он известен по выступлениям за «Амкар».

Александр Селихов. Источник: Селихов может стать игроком «Химок»

Источник: Legalbet
Александр Селихов
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Химки
Читайте также
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя