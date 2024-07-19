Булыкин: «Уход Клаудиньо будет серьезной потерей для «Зенита», но найдут, кем заменить»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал возможный уход Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго».

«Конечно, есть всегда замена всегда и везде. Учитывая, что у «Зенита» достаточно денег и длинная скамейка, поэтому команда может заменить почти любого игрока. Но это все равно будет серьезная потеря для «Зенита», но найдут, кем заменить», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Булыкина.

Полузащитник выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач.