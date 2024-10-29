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Сегодня, 15:49

Дмитрий Булыкин: «Может, будет лучше, если Карпин покинет «Ростов»

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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. После поражения от «Ахмата» (2:3) в 13?м туре РПЛ Карпин заявил, что его посещают мысли об отставке.

«Очевидно, что Карпину тяжело. Если он говорит так, значит, он и правда устал, не списываю это на эмоции. Может, действительно будет лучше, если он покинет «Ростов» — на двух фронтах ему тяжело работать. Психологически это очень тяжело, думаю. Плюс с «Ростовом» вряд ли он выиграет какой-либо трофей», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

«Ростов» не побеждает в чемпионате России шесть матчей подряд. Ростовчане в турнирной таблице РПЛ занимают девятое место с 13 очками.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Карпин
Дмитрий Булыкин
ФК Ростов

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