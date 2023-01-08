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Сегодня, 16:43

Дмитрий Булыкин назвал футболиста, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал футболиста, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Сычевой недавно перешел в «Крылья Советов». Теперь много факторов влияют на его голевые способности. Интересно посмотреть, как Владимир будет действовать в новой команде. Промес уже давно адаптировался в «Спартаке», и вот он может стать лучшим бомбардиром РПЛ. Я поболею за Сычевого, чтобы как можно больше российских игроков были на ведущих ролях в своих клубах», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

На первом месте располагаются два нападающих — игрок «Спартака» Квинси Промес и форвард «Крыльев» Владимир Сычевой. Они забили по 14 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-promes-mozhet-stat-luchshim-bombardirom-rpl-no-ya-budu-bolet-za-sy-chevogo/
Владимир Сычевой
Дмитрий Булыкин
Квинси Промес
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