Дмитрий Булыкин назвал футболиста, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал футболиста, который может стать лучшим бомбардиром РПЛ.

«Сычевой недавно перешел в «Крылья Советов». Теперь много факторов влияют на его голевые способности. Интересно посмотреть, как Владимир будет действовать в новой команде. Промес уже давно адаптировался в «Спартаке», и вот он может стать лучшим бомбардиром РПЛ. Я поболею за Сычевого, чтобы как можно больше российских игроков были на ведущих ролях в своих клубах», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

На первом месте располагаются два нападающих — игрок «Спартака» Квинси Промес и форвард «Крыльев» Владимир Сычевой. Они забили по 14 голов.