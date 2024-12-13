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Сегодня, 22:05

Булыкин: «Деян Станкович — лучший тренер первой части сезона РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«На мой взгляд, Деян Станкович — лучший тренер первой части сезона РПЛ. «Спартак» осенью показывал просто невероятный футбол и не случайно вернулся в чемпионскую гонку. Красно-белые имеют отличные шансы побороться за золотые медали, если, конечно, хорошо проведут зимние тренировочные сборы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. 46-летний сербский специалист Деян Станкович возглавляет красно-белых с 16 мая 2024 года.

Источник: РБ Спорт
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Деян Станкович
Дмитрий Булыкин
ФК Спартак (Москва)
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