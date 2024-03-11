Булыкин: «Абаскаль уже не может совладать со «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин назвал причины поражения «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Спартак» плохо настроился на «Факел». Возможно, повлиял переезд на другой стадион. Промеса нет. Команда много ошибалась. Соперник бился с огромной самоотдачей. И Абаскаль уже не может совладать со «Спартаком», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре РПЛ красно-белые примут «Урал» в Москве.