Дмитрий Булыкин: «Главное, чтобы Сычевой не повторил путь Агаларова»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что думает об игре форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в этом сезоне РПЛ. Он отметил, что в этом розыгрыше футболист хорошо себя проявляет.

«Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано еще говорить об этом. К тому же здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

26-летний форвард в этом сезоне сыграл за «Оренбург» 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 13 мячей и отдал 1 голевую передачу.